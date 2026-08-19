Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

México se prepara para un periodo de hasta 96 horas con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Entre el martes 18 y el viernes 21 de agosto, diversos sistemas atmosféricos mantendrán condiciones favorables para precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

El escenario más complicado en materia de clima se concentrará en entidades del occidente, sur y sureste del país, donde se esperan lluvias que podrían alcanzar acumulados de 75 a 150 milímetros. Michoacán, Guerrero, Veracruz y Oaxaca aparecen entre los estados con mayor riesgo de precipitaciones intensas, mientras que otras entidades también podrían registrar tormentas y granizadas.

Se aproxima el diluvio del año que durará 96 horas seguidas: lluvias fuertes, caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h SMN

El diluvio comenzará con lluvias intensas en varios estados

Para este martes 18 de agosto, el SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

También se esperan lluvias fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en zonas de Sonora, Sinaloa, Jalisco, Puebla y Tabasco. A esto se sumarán precipitaciones de 25 a 50 milímetros en Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán.

El organismo meteorológico advierte que las lluvias podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves, especialmente en regiones donde las precipitaciones sean más intensas.

Se aproxima el diluvio del año que durará 72 horas: lluvias fuertes, caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h SMN + Canva

Miércoles será uno de los días más lluviosos

La situación se intensificará el miércoles 19 de agosto, cuando la onda tropical número 28 se desplace al sur de las costas de Jalisco y refuerce las lluvias en el occidente del país.

Ese día se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Michoacán, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, por lo que estas entidades se perfilan como algunas de las más afectadas durante el periodo de 96 horas.

También habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chihuahua, Jalisco, Estado de México y Puebla. Mientras tanto, estados como Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas podrían registrar lluvias de 25 a 50 milímetros.

La combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y sistemas de baja presión favorecerá tormentas eléctricas y posible granizo, principalmente en regiones del centro y occidente de México.

Jueves: las lluvias continuarán en el occidente y centro

Para el jueves 20 de agosto, el temporal no dará tregua. Sonora y Jalisco tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

Además, se prevén precipitaciones de 25 a 50 milímetros en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Aunque el volumen de lluvia disminuirá en algunas regiones respecto a los días anteriores, persistirá el riesgo de tormentas eléctricas, granizo, encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos.

Se aproxima el diluvio del año que durará 96 horas seguidas: lluvias fuertes, caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h SMN

¿Qué estados recibirán las lluvias más fuertes?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, los principales focos de atención durante este periodo serán:

Michoacán: lluvias intensas de hasta 150 mm el miércoles.

Guerrero: hasta 150 mm el miércoles, principalmente en el centro y oeste.

Veracruz: hasta 150 mm el miércoles, especialmente en el centro y sur.

Oaxaca: hasta 150 mm el miércoles y lluvias intensas también el martes.

Baja California Sur: lluvias intensas el martes.

Chiapas: lluvias intensas el martes y precipitaciones fuertes posteriormente.

Jalisco: lluvias muy fuertes entre miércoles y jueves.

Sonora: lluvias fuertes a muy fuertes, especialmente entre martes y jueves.

Puebla: lluvias fuertes y muy fuertes durante el periodo.

Nayarit y Sinaloa: precipitaciones importantes, particularmente en el occidente y noroeste.

Una zona de baja presión también podría reforzar las tormentas

El SMN también anticipa la formación de una zona de baja presión frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, con probabilidad de desarrollo ciclónico.

Aunque esto no significa que necesariamente se forme un ciclón, el sistema podría generar desprendimientos nubosos capaces de reforzar las lluvias en estados del sur y sureste.

A este fenómeno se sumarán el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del paso de la onda tropical número 29.

¿Dónde podría caer granizo y haber tormentas eléctricas?

El pronóstico señala que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. La posibilidad de granizadas se mantiene principalmente en estados del occidente y centro del país.

Por ello, entidades como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato y Querétaro deberán mantenerse atentas a la evolución de las tormentas.

Además, las rachas de viento podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en distintas regiones, con posibilidad de derribar árboles y anuncios publicitarios.

Se aproxima el diluvio histórico del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Shutterstock / Composición Canva

El clima también tendrá un contraste invernal en las zonas altas

Aunque el pronóstico contempla temperaturas elevadas en algunas regiones, las zonas serranas del centro del país tendrán un comportamiento completamente distinto.

Durante las madrugadas del jueves y viernes se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Estas condiciones, combinadas con lluvias y tormentas, podrían generar un ambiente particularmente frío durante las primeras horas del día en las zonas de mayor altitud.

En tanto, el temporal continuará avanzando durante el periodo de pronóstico y mantendrá bajo vigilancia a buena parte del país, con especial atención en las regiones donde puedan presentarse lluvias torrenciales, actividad eléctrica, granizo, deslaves e inundaciones.