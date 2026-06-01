El SMN alertó por el regreso de las tormentas.

Luego de varios días de estabilidad atmosférica y temperaturas bajas, el pronóstico anticipa un cambio de tiempo que podría dar lugar al evento de lluvias más importante de las últimas semanas en distintas regiones de la Argentina.

Los especialistas siguen de cerca el avance de un sistema frontal que comenzará a modificar las condiciones meteorológicas durante los próximos días. Aunque inicialmente las precipitaciones afectarán a la Patagonia, el fenómeno también podría alcanzar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Regresan las lluvias en junio: cuáles serán las zonas afectadas

Las proyecciones actuales indican la posibilidad de lluvias persistentes, chaparrones y tormentas eléctricas durante un período cercano a las 24 horas, en lo que podría convertirse en el episodio más significativo del pronóstico extendido.

Los especialistas siguen de cerca el avance de un sistema frontal que comenzará a modificar las condiciones meteorológicas durante los próximos días. (Foto: Archivo)

Qué anticipan los meteorólogos para los próximos días:

Avance de un frente frío desde el Pacífico.

Lluvias en amplios sectores de la Patagonia

Tormentas eléctricas aisladas.

Hasta 24 horas de inestabilidad en algunas regiones.

Acumulados de hasta 30 milímetros en Buenos Aires.

Fin de varias semanas de tiempo estable en el AMBA.

El frente avanza y provoca lluvias en la Patagonia

Durante el martes, un centro de alta presión comenzará a desplazarse hacia el noreste y permitirá el acercamiento de un sistema frontal proveniente del Pacífico.

Las primeras precipitaciones quedarán restringidas al sector chileno de la cordillera, aunque el escenario cambiará rápidamente hacia mitad de semana.

El miércoles marcará el ingreso definitivo del frente sobre territorio argentino. Las lluvias alcanzarán zonas cordilleranas y luego avanzarán sobre amplios sectores de Río Negro y Chubut antes de llegar a la costa atlántica.

¿Cuáles son las ciudades que recibirán lluvias y chaparrones?

Entre las localidades con mayores probabilidades de precipitaciones aparecen varios puntos de la Patagonia. Las lluvias se presentarán de forma intermitente durante gran parte del miércoles y podrían extenderse a una amplia región.

Las zonas más afectadas serán:

Bariloche.

Trelew.

Puerto Madryn.

Viedma.

Sectores de la estepa patagónica.

Áreas cordilleranas de Río Negro y Chubut.

Si bien no se esperan acumulados extraordinarios, el fenómeno abarcará una extensa porción del territorio patagónico. Tras el paso del frente, las condiciones tenderán a mejorar de manera gradual.

Aunque inicialmente las precipitaciones afectarán a la Patagonia, el fenómeno también podría alcanzar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). (Foto: Shutterstock) Shutterstock

El AMBA espera el evento de lluvias más importante de las últimas semanas

Después de varias semanas de tiempo estable, los modelos meteorológicos muestran un cambio importante para la región metropolitana.

Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentran en el próximo sábado 6, cuando podrían registrarse lluvias, chaparrones y algunas tormentas eléctricas aisladas.

Lo que anticipa el pronóstico para Buenos Aires:

Lluvias y chaparrones durante gran parte de la jornada.

Posibles tormentas eléctricas aisladas.

Acumulados estimados entre 10 y 30 milímetros.

Cielo mayormente cubierto.

Ambiente húmedo durante todo el día.

Temperaturas entre 13 °C y 17 °C.

De concretarse este escenario, sería el evento de lluvias más significativo del pronóstico extendido para el AMBA.

Las precipitaciones pondrían fin a varias semanas caracterizadas por la estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias importantes.

¿Cómo seguirá el tiempo después de las tormentas?

Durante el domingo persistiría cierta inestabilidad residual sobre Buenos Aires y otras zonas de la región central. Los fenómenos serían mucho más aislados y se limitarían principalmente a lloviznas o lluvias débiles de escasa relevancia.

Para el lunes todavía podrían mantenerse algunas condiciones inestables. Sin embargo, la tendencia indica una progresiva estabilización durante la próxima semana.

Los pronósticos anticipan además el regreso de un ambiente más fresco una vez que el sistema frontal abandone definitivamente la región.