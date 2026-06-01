Argentina esconde rincones capaces de sorprender incluso a los viajeros más experimentados. Entre montañas, pueblos históricos y paisajes declarados Patrimonio de la Humanidad, existe una experiencia que combina innovación, sustentabilidad y algunos de los escenarios naturales más impactantes del país.

Se trata del Tren Solar de la Quebrada, una propuesta turística ubicada en Jujuy que se convirtió en el primer tren impulsado con energía solar de América Latina. Su recorrido atraviesa el corazón de la Quebrada de Humahuaca, una de las regiones más visitadas del norte argentino.

El tren ecológico que recorre algunos de los paisajes más impresionantes del país

La formación conecta varias de las localidades más emblemáticas de la quebrada y permite descubrir de una manera diferente los colores, la cultura y las tradiciones que caracterizan a la provincia.

El servicio une poblaciones como:

Volcán

Tumbaya

Purmamarca

Maimará

Tilcara

Durante el trayecto, los pasajeros pueden contemplar cerros multicolores, formaciones geológicas únicas y algunos de los paisajes más fotografiados de Argentina.

Qué se puede hacer durante el recorrido

Además de disfrutar del viaje panorámico, cada parada permite acceder a distintas experiencias vinculadas con la cultura local.

Uno de los principales atractivos es la visita al Cerro de los Siete Colores, considerado una de las postales más famosas del norte argentino.

También es posible recorrer el histórico Pucará de Tilcara, visitar mercados artesanales, degustar gastronomía regional y participar de actividades culturales típicas de la zona.

Tren Solar - Página Oficial

Para quienes buscan experiencias al aire libre, la región ofrece senderismo, excursiones fotográficas y recorridos por distintos miradores naturales distribuidos a lo largo de la quebrada.

Cómo llegar al Tren Solar de la Quebrada

La principal puerta de entrada es San Salvador de Jujuy. Desde allí se puede acceder por la Ruta Nacional 9 hacia las distintas estaciones que forman parte del recorrido turístico.

Dependiendo del punto elegido para iniciar el viaje, el trayecto en vehículo desde la capital provincial puede demandar alrededor de una hora.

Por qué se convirtió en uno de los atractivos más buscados

La combinación entre movilidad sustentable, paisajes únicos y experiencias culturales convirtió al Tren Solar de la Quebrada en uno de los proyectos turísticos más innovadores del país.

Cada año atrae a visitantes argentinos y extranjeros que buscan descubrir la riqueza natural y cultural del norte desde una perspectiva diferente, recorriendo uno de los escenarios más emblemáticos de Argentina a bordo de un transporte impulsado por energía limpia.