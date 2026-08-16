La gestión de Javier Milei atraviesa semanas complejas tras las concesiones legislativas del oficialismo para lograr la media sanción de la Ley de Propiedad Privada y la persistente tensión diplomática con Brasil. En este escenario, un reciente estudio regional reflejó un deterioro en la percepción ciudadana: el Presidente retrocedió posiciones y quedó ubicado en la parte baja del ranking de imagen.

La consultora CB Global Data presentó los resultados de agosto de 2026, con un relevamiento realizado entre el 5 y el 10 en 18 países de la región. El estudio, con muestras de entre 3225 y 4271 casos por país y un margen de error de entre 1,5% y 1,7%, volvió a poner al presidente argentino entre los últimos de la tabla.

El podio: Bukele sigue en la punta y una “heredera” se cuela en el top 3

Por décimo tercera vez, Nayib Bukele (El Salvador) lideró la tabla regional con 68,7% de imagen positiva, en alza respecto al 67,4% de julio. En segundo lugar, se ubicó Claudia Sheinbaum (México), con 66,5%, también en ascenso frente al mes anterior.

La gran novedad del mes llegó en el tercer puesto: Keiko Fujimori, la “heredera” en Perú de su padre y expresidente Alberto Fujimori, debutó en el podio con 55% de aprobación, un dato que no tiene punto de comparación previo en el informe por tratarse de su primera medición. El ingreso de la derechista desplazó a Lula da Silva (Brasil) y a Rodrigo Paz (Bolivia) al quinto y sexto lugar, respectivamente.

Milei retrocede posiciones y el 51,1% califica su gestión como “muy mala”

En la medición de agosto, Javier Milei retrocedió un lugar y quedó en el puesto 15°, contra el 14° del mes pasado. Esto lo posiciona dentro del bloque de “los 6 peores” del ranking regional.

Es que su imagen positiva cayó de 36,8% en julio a 35,1% en agosto, mientras que el rechazo a su gestión trepó hasta el 62,8%, apenas por encima de José Raúl Mulino (Panamá, 64,4%), Bernardo Arévalo (Guatemala, 66,4%) y Delcy Rodríguez (Venezuela, 67,4%).

Además, el 51,1% de los consultados calificó la gestión presidencial como “muy mala”, frente a apenas el 25,6% que la definió como “muy buena”.

El deterioro también aparece en mediciones locales previas al relevamiento regional. Según el último reporte de Management & Fit, la aprobación de la gestión oficial llegó al 37,1% en julio, frente a una desaprobación de 58,6%, de acuerdo con un estudio realizado entre el 20 y el 31 de ese mes.

Este deterioro del Gobierno en las encuestas se inscribe en el contexto de una economía que no repunta y enciende alarmas dentro del oficialismo, que ya piensa en tono electoral.

Lula y Noboa, entre los ganadores del mes

Pese a haber perdido terreno frente a la irrupción de Fujimori, Luiz Inácio Lula da Silva mejoró su imagen positiva a 51,9%, casi un punto y medio más que el 50,6% registrado en julio, según el dato de CB Global Data.

Las condenas de Lula fueron luego anuladas, allanando el camino para un dramático regreso frente al populista de derecha Bolsonaro en 2022. Foto: Archivo.

El brasileño mantiene así su lugar entre los seis mejor valorados de la región a tan solo dos meses de los comicios presidenciales en los que buscará la reelección contra Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de derecha Jair.

Por su parte, el mayor crecimiento del mes fue para Daniel Noboa (Ecuador), con una suba de 4,3 puntos, mientras que Laura Fernández (Costa Rica) sufrió la caída más pronunciada, con -5,7 puntos.

En el otro extremo de la tabla, aparecen los peor valorados: Delcy Rodríguez (Venezuela), con 26,7% de imagen positiva, seguida por Bernardo Arévalo (Guatemala, 29,5%) y José Raúl Mulino (Panamá, 31,4%).