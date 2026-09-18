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El tiempo se complicará en el noreste argentino durante este sábado 19 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta por tormentas que alcanza a Corrientes y Misiones, con posibilidad de fenómenos localmente fuertes.

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Tormentas fuertes, granizo y lluvias intensas

De acuerdo con el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por granizo, intensas precipitaciones en cortos períodos y ráfagas fuertes.

La alerta se mantiene vigente para este sábado.
La alerta se mantiene vigente para este sábado.Captura SMN.

Para la región del noreste se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual.

La inestabilidad será especialmente importante durante el sábado, con lluvias y tormentas previstas a lo largo de la jornada.

Alerta amarilla: qué significa para los habitantes

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

La presencia de actividad eléctrica, fuertes ráfagas, lluvias intensas y granizo puede generar complicaciones en calles, rutas y sectores vulnerables a anegamientos.

Podrían presentarse diversos fenómenos meteorológicos.
Podrían presentarse diversos fenómenos meteorológicos.Archivo

Qué recomienda el SMN ante las tormentas

Ante este tipo de fenómenos, se recomienda permanecer en lugares seguros, evitar actividades al aire libre y mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan caer.

También es importante asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informado mediante los canales oficiales.