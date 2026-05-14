El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un nuevo episodio de inestabilidad que afectará a varias localidades de Santa Cruz y encendió las alertas por lluvias intensas, ráfagas de viento y posibles tormentas con caída de granizo. El fenómeno impactará principalmente entre el jueves y el viernes, cuando se espera el período más complicado del sistema frontal que avanzará sobre distintos sectores de la Patagonia. Las condiciones más inestables alcanzarán principalmente a: En estas regiones se prevén jornadas con abundante nubosidad, precipitaciones persistentes y fuertes ráfagas que podrían complicar la circulación y las actividades al aire libre. El momento más crítico comenzará durante el jueves y se extenderá gran parte del viernes. Según el pronóstico oficial, podrían registrarse: Las probabilidades de precipitaciones alcanzarán hasta un 40% en algunos sectores de la provincia. Además de las lluvias, el SMN advirtió por ráfagas intensas que podrían superar los: El viento persistente afectará especialmente rutas abiertas y sectores costeros, donde la sensación térmica podría descender considerablemente. Luego del frente de tormentas, las condiciones comenzarían a mejorar de forma gradual. Sin embargo, el frío continuará presente en toda la región, con: Las recomendaciones ante el temporal: Frente a este escenario meteorológico, especialistas recomiendan: El nuevo sistema frontal se perfila como uno de los eventos meteorológicos más intensos de mayo en el sur argentino y mantiene bajo alerta a distintas localidades de Santa Cruz.