El comienzo de septiembre tendrá un cambio marcado en las condiciones meteorológicas. El aire antártico avanzará sobre Argentina durante los próximos días, lo que provocará un fuerte descenso de las temperaturas en varios puntos del país.

El sábado 5 será uno de los momentos centrales del episodio, con nevadas en sectores de Neuquén, posibles chaparrones de nieve en el sur de Buenos Aires y temperaturas bajo cero en distintas regiones.

Para el sábado 5 de septiembre, se esperan nevadas en sectores de Neuquén, posibles chaparrones de nieve en el sur de Buenos Aires y temperaturas bajo cero. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

El aire antártico avanza y cambia el tiempo en Argentina

La masa de aire frío continuará desplazándose desde el sur durante los próximos días hasta alcanzar prácticamente todo el territorio nacional. El ingreso provocará un descenso térmico marcado en el centro y norte del país.

En la Patagonia, el avance del aire antártico comenzará a sentirse con mayor intensidad, acompañado por viento y temperaturas cercanas a 0 °C en varias localidades.

Mientras tanto, el norte argentino también recibirá el impacto del aire frío, con mínimas inferiores a -10 °C en sectores cordilleranos del NOA y posibilidad de nevadas en zonas altas de Catamarca, Salta y Tucumán.

Sábado 5 de septiembre: nieve en Neuquén y posible chaparrón en Buenos Aires

El ingreso de aire antártico provocará un descenso térmico en varias regiones del país. (Fuente: Shutterstock)

El sábado será una de las jornadas más importantes del episodio de frío. El aire antártico cubrirá Cuyo y la región Pampeana, mientras las temperaturas caerán progresivamente durante el día.

En el norte de la Patagonia se esperan nevadas y el foco estará puesto en el noroeste y centro-oeste de Neuquén, donde los acumulados podrían alcanzar los 30 centímetros.

La situación también podría dejar un fenómeno poco habitual para septiembre en Buenos Aires. En las zonas altas del sur bonaerense no se descarta algún chaparrón de nieve, mientras que en el resto de la provincia podrían registrarse chaparrones o lluvias aisladas.

Domingo 6 de septiembre: fuertes heladas y temperaturas bajo cero

El momento más frío para el centro del país se espera entre la noche del sábado y la mañana del domingo 6 de septiembre. En la zona núcleo se prevén fuertes heladas y un marcado descenso de las temperaturas.

En CABA, las mínimas podrían ubicarse alrededor de los 2 °C, mientras que en distintos sectores del GBA los registros podrían rondar los 0 °C o incluso quedar por debajo de ese valor.

Las condiciones también serán rigurosas en las sierras de Córdoba y San Luis, donde se espera ambiente frío, ventoso e inestable y no se descartan nevadas aisladas. En las zonas altas de la Patagonia, algunos sectores de la estepa podrían alcanzar valores extremos cercanos a -13 °C.