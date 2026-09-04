El tiempo en España durante este viernes, 4 de septiembre de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 4 de septiembre

El clima en España se caracteriza por la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país. En litorales de Galicia, Asturias, Alborán y Estrecho, habrá nubosidad baja y posibilidad de brumas o nieblas costeras. A medida que avanza el día, aumentará la nubosidad en el tercio oeste y habrá chubascos aislados.

Las temperaturas máximas descenderán en el norte de Galicia y el tercio suroeste, mientras que ascenderán en el este y nordeste, con valores que pueden superar los 35 grados en gran parte del interior. En Canarias, se prevé calima ligera y noches tropicales, con el alisio soplando con intervalos fuertes y vientos moderados en otros litorales.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

En Madrid, cielo poco nuboso que tenderá a nuboso desde el mediodía, posible calima ligera, muy caluroso (máximas cerca de 39 °C) y viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía, con nubosidad aumentando y posibilidad de precipitaciones débiles por la tarde, especialmente en el tercio occidental y extremo oriental. Temperaturas entre 19 y 42 grados, con vientos flojos y moderados del suroeste en el valle del Guadalquivir.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña será mayormente despejado, con temperaturas mínimas en ascenso, alcanzando 16 grados y máximas que llegarán a los 40 grados. Habrá un viento flojo que cambiará a sur y sureste en las horas centrales en las zonas litorales, con intervalos moderados, mientras que en el Pirineo y valle de Arán el viento será de componente norte.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con mínimas en ligero ascenso en el tercio norte y sin cambios en el resto y máximas en ascenso. Viento flojo y variable, tendiendo a noroeste en la depresión del Ebro y a componente norte en el resto en las horas centrales.

El clima en Asturias se presentará con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, mientras que en el interior habrá aumento de nubes altas y medias. Las temperaturas oscilarán entre los 36 grados en zonas bajas de la Suroccidental y 16 grados en otras áreas. Viento flojo de este y nordeste en la costa y variable en el interior.

Cómo estará el clima en España este sábado (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado. Máxima 34 °C y mínima 18 °C, con pocos cambios y ligero ascenso diurno en el este de cada isla. Viento flojo variable y brisas costeras.

Se espera nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas en costas del norte durante la madrugada y calima en altura en islas orientales y centrales. A partir de la tarde, podrían aparecer intervalos de nubosidad media con posibles tormentas aisladas y precipitaciones débiles en interior de las islas de mayor relieve. Las temperaturas oscilarán entre 18 °C y 31 °C, alcanzando hasta 34 °C en algunas áreas de Gran Canaria. El viento será moderado del norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales, con intervalos fuertes en zonas bajas expuestas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielos poco nubosos o despejados con nubes bajas matinales en el litoral sur; mínimas sin cambios, máximas en ascenso (ligero en el litoral) y viento flojo variable girando a este con algún intervalo moderado.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León será poco nuboso, con predominio de nubes altas y aumento de nubosidad, especialmente hacia el oeste, donde no se descartan chubascos ocasionales con tormenta en la tarde; las temperaturas oscilarán entre 12 y 39 grados, con un ascenso localmente notable en las máximas y el viento se presentará variable y flojo, con intervalos moderados.

Se espera un día con cielo poco nuboso que irá aumentando a nuboso, con posibilidad de tormentas ocasionales por la tarde en las sierras del sureste. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 40 grados, alcanzando máximas de 38-40 grados en la mitad occidental y 36-38 grados en la oriental. Habrá calima ligera y viento flojo variable, predominando del norte y, más tarde, del este.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos nubosos con brumas y polvo en suspensión, Levante moderado y temperaturas estables entre 21 y 26 grados.

En Melilla, cielos nubosos con brumas y polvo en suspensión, tendiendo a poco nuboso por la tarde; vientos flojos del este, ocasionalmente moderados y temperaturas entre 25 y 30 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Poco nuboso o despejado, con temperaturas que oscilarán entre 16 y 38 grados y viento flojo variable en los litorales. Por otro lado, el clima en Navarra será despejado con nubes altas por la tarde, temperaturas mínimas de 17 grados y máximas de hasta 37 grados, con viento flojo variable.

En La Rioja, poco nuboso con nubes altas, tendiendo a nuboso por la tarde; temperaturas en ascenso (mín 17 °C, máx 41 °C) y viento variable flojo.

Contenido generado por inteligencia artificial.