El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 6 de junio en gran parte de la provincia de Buenos Aires. El fenómeno meteorológico incluirá lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, por lo que se recomienda extremar precauciones en las zonas afectadas. Según el organismo oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas condiciones estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, lo que podría generar anegamientos temporarios. Además, se prevé fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Este combo de fenómenos aumenta el riesgo de complicaciones en la vía pública y cortes de servicios. Las zonas bajo alerta incluyen gran parte del territorio bonaerense, con especial impacto en el conurbano, el norte provincial y sectores del interior. Frente a este tipo de eventos, el Servicio Meteorológico Nacional difundió medidas preventivas para reducir riesgos durante las tormentas: