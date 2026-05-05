Una nueva ciclogénesis llegará esta semana y afectará a distintas regiones de la Argentina con lluvias abundantes, vientos fuertes y un marcado descenso de la temperatura. La Patagonia, el sur del Litoral y, sobre todo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrarán fuertes ráfagas de viento en los próximos días. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 5 de mayo habrá un frente cálido con cierta inestabilidad en la noche, mientras que el miércoles 6 comenzará las tormentas aisladas y chaparrones durante las primeras del día. La inestabilidad se potenciará durante la tarde, cuando se esperan fuertes tormentas en el AMBA con probabilidad de granizo y fuertes ráfagas localizadas. Las mismas se extenderán a las primeras horas del jueves 7, aunque perderá relevancia durante el resto del día. El viernes 8, en tanto, será un día ventoso con ráfagas sostenidas de 25 a 35 km/h y algunas ráfagas que pueden superar los 70km/h. Además, se esperan lluvias moderadas a lo largo de todo el día y un fuerte descenso de temperatura. El sábado 9 continuará ventoso con algunas lluvias intermitentes, y el domingo 10 comenzará a mejorar las condiciones del tiempo en toda la región. Sin embargo, las bajan temperaturas del otoño quedarán. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima será de la siguiente manera: En resumen, la ciclogénesis afectará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gran parte de la Provincia de Buenos Aires con tormentas a mitad de semana y fuertes vientos entre 40 y 50 km/h entre viernes y sábado. Recién el domingo estará más agradable con el cielo despejado, aunque con temperaturas bajas. Por este motivo, se recomienda tener tanto el abrigo de otoño preparado durante gran parte de esta semana de mayo.