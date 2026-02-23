Colombia arrancará la semana bajo un escenario climático complejo. Un muro de tormenta cargado de nubosidad densa avanzará durante este lunes 23 de febrero, dejando chubascos tormentosos, ráfagas moderadas y acumulados de lluvia que podrían superar los 20 milímetros en pocas horas. Las precipitaciones iniciarán en la madrugada y se extenderán por intervalos durante todo el día, con riesgo de encharcamientos y afectaciones en zonas urbanas. Desde la 1:00 a. m. se prevén tormentas con cielo cubierto y probabilidad de lluvia del 90 %, acompañadas de actividad eléctrica y sensación térmica que podría descender hasta los 19 °C en algunos sectores. El panorama se mantendrá inestable durante la mañana, con lluvias débiles hacia las 10:00 a. m., antes de un breve respiro de nubes y claros al mediodía. Sin embargo, en la noche regresarían los chubascos tormentosos con fuerza. El avance del sistema nuboso impactará principalmente municipios de la región Andina y sectores del centro del país. Entre los más expuestos a fuertes lluvias y posibles inundaciones repentinas se encuentran: En estas zonas, los acumulados de agua podrían alcanzar hasta 21 milímetros durante la jornada, especialmente en franjas de la madrugada y la noche. Barrios con drenaje limitado o cercanos a quebradas deberán extremar precauciones. Los momentos más críticos del día estarán concentrados en tres franjas clave: Aunque hacia el mediodía el cielo presentará nubes y claros con temperaturas cercanas a los 29 °C, la sensación térmica podría alcanzar los 33 °C debido a la humedad acumulada. El viento será moderado del norte, con velocidades entre 7 y 22 km/h. Sí. La combinación de tormentas eléctricas, alta probabilidad de precipitación (90 %) y acumulados superiores a 20 mm en el día eleva el riesgo de: Las autoridades locales recomiendan evitar transitar por zonas propensas a inundación durante la madrugada y noche, así como revisar techos y desagües en viviendas. En horas de la tarde se registrará una leve mejoría con cielo parcialmente despejado y ambiente cálido. Sin embargo, la humedad persistente favorecerá nuevas lluvias débiles hacia las 7:00 p. m., antes de que el sistema tormentoso retorne con mayor intensidad sobre las 10:00 p. m. El índice UV alcanzará niveles extremos (11+) al mediodía, por lo que se recomienda protección solar en los momentos de sol directo, pese a la jornada lluviosa.