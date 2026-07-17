Una tormenta con granizo comenzará a cambiar las condiciones del tiempo en buena parte del centro y norte de Argentina, en medio de la espera por la final del Mundial que disputará la Selección Argentina el domingo 19 de julio.

El pronóstico anticipa 48 horas de lluvias, tormentas aisladas y un fuerte descenso de las temperaturas en la región del AMBA y otras provincias .

Tormenta con granizo: cuáles son las provincias con mayor riesgo de lluvias

El deterioro del tiempo se debe al avance de una perturbación atmosférica que favorece la formación de tormentas sobre la región central del país.

Alerta amarilla por fuertes tormentas, lluvias y posible caída de granizo. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Durante la mañana del viernes ya se registraban tormentas entre el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Con el correr de las horas, los fenómenos tenderán a extenderse hacia otras zonas.

Las áreas más comprometidas serán:

AMBA

Provincia de Buenos Aires.

Sur de Santa Fe.

Centro y norte bonaerense.

Amplias zonas del centro y norte del país.

Alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo: qué advirtió el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un alerta amarillo para el AMBA por tormentas que podrían desarrollarse durante la mañana del viernes.

El principal riesgo estará asociado a la caída de granizo, ráfagas intensas de viento y lluvias de variada intensidad.

El organismo advirtió sobre la posibilidad de:

Caída de granizo .

Fuertes ráfagas de viento .

Tormentas de rápida evolución.

Reducción momentánea de la visibilidad.

El SMN advirtió por tormentas de rápida evolución que podrían provocar granizadas históricas. (Foto: Shutterstock)

Cómo estará el tiempo antes de la final del Mundial 2026

Tras una mejora temporaria durante el viernes, el sábado volverán las lluvias y tormentas aisladas con el ingreso de viento del sudeste.

Además, las temperaturas bajarán de forma marcada. Las máximas rondarán los 18°C y las mínimas caerán hasta los 11° C o 13° C hacia el final de la jornada.

Para el domingo se espera: