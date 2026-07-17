El Servicio Meteorológico Nacional activó la alerta amarilla para la Provincia de Buenos Aires por la presencia de fuertes tormentas durante este viernes 17 de julio.

Esto abarca también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permanece bajo alerta por tormentas y lluvias en distintos sectores.

Alerta amarilla por tormentas y caída de granizo

De acuerdo con el SMN, la capital se verá afectada por clima inestable durante las próximas horas, sobre todo durante la mañana del viernes que comenzará con tormenta eléctrica.

Con el correr de las horas habrá chaparrones. Sin embargo, como alerta el portal web especializado Meteored, "cobra relevancia el granizo como potencial riesgo, ante las características que presenta el entorno atmosférico en la región".

Cuáles son las zonas más afectadas, según el SMN

Según el SMN, rigen alertas por lluvias y caídas de granizo para:

Exaltación de la Cruz

General Las Heras

General Rodríguez

Lobos

Luján

Marcos Paz

Mercedes

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

Se espera que para la tarde del viernes las condiciones mejoren, aunque el clima seguirá inestable. Hay pronóstico de lluvia también para la mañana y tarde del sábado, cuando además bajará la temperatura con una mínima de 14 grados.

Recién habrá una mejora significativa para el domingo, aunque persistirán los días parcialmente mayormente nublados al menos hasta el próximo jueves 23.