El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC) de la Ciudad de Buenos Aires establece un mecanismo de puntos que puede derivar en la inhabilitación para conducir y la caducidad de la licencia de conducir.

Cada conductor comienza con 20 puntos y los pierde cuando comete determinadas infracciones de tránsito. Si llega a cero, se activa un procedimiento administrativo que contempla sanciones progresivas según la cantidad de veces que haya agotado su puntaje.

La sanción más extensa es de cinco años de inhabilitación y se aplica a partir de la cuarta vez que el conductor llega a cero puntos.

El scoring de CABA descuenta puntos por infracciones de tránsito y puede derivar en la inhabilitación para conducir. Municipalidad de San Lorenzo

Cómo funciona el scoring de CABA y cuántos puntos tiene cada conductor

El sistema de scoring asigna 20 puntos iniciales a quienes tienen una licencia de conducir emitida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ese puntaje disminuye cuando se cometen infracciones o contravenciones contempladas en la normativa.

La quita de puntos recae, como regla general, sobre el titular registral del vehículo involucrado. Sin embargo, existen excepciones cuando se identifica a otra persona como conductora, se acredita que el vehículo fue vendido o se demuestra que su tenencia o custodia fue cedida y se identifica al responsable, con su consentimiento para el descuento.

No todas las infracciones tienen la misma penalización. Algunas restan dos, cuatro, cinco o diez puntos, mientras que participar u organizar picadas implica la pérdida de los 20 puntos disponibles.

Cuáles son las infracciones que más puntos descuentan

La cantidad de puntos que se pierden depende de la gravedad y del tipo de infracción cometida. Algunas faltas permiten recuperar una parte del puntaje mediante un curso de educación vial, mientras que otras no ofrecen esa posibilidad.

Entre las infracciones que descuentan 10 puntos se encuentran conducir bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes, negarse a realizar controles de alcoholemia o de sustancias, circular con antirradares o antifotos y cometer faltas vinculadas con las placas de dominio. También se incluyen determinadas conductas de conducción peligrosa.

Otras infracciones tienen las siguientes penalizaciones:

2 puntos: no respetar las indicaciones de la autoridad que dirige el tránsito.

4 puntos: conducir con la licencia vencida, no utilizar el cinturón de seguridad, no respetar la senda peatonal o utilizar el celular mientras se conduce no corresponde a esta categoría, sino a una sanción de cinco puntos.

5 puntos: utilizar el celular o auriculares al conducir, enviar mensajes de texto, cruzar un semáforo en rojo o superar entre un 10% y un 30% la velocidad permitida.

10 puntos: superar en más del 30% el límite de velocidad permitido o cometer determinadas infracciones vinculadas con vehículos de transporte.

20 puntos: participar u organizar picadas.

La diferencia es importante: las infracciones más graves pueden agotar el puntaje de una sola vez y algunas no permiten reasignar puntos mediante el pago voluntario.

El sistema de scoring de CABA contempla cursos de educación vial para recuperar puntos, siempre que el conductor cumpla con los requisitos establecidos. Shutterstock

Qué pasa cuando un conductor llega a cero puntos

Cuando una persona agota sus 20 puntos, se inicia un procedimiento de inhabilitación de la licencia de conducir. Sin embargo, la inhabilitación no se aplica de manera inmediata: se abre un plazo de 20 días para que el conductor se presente ante un Controlador Administrativo de Faltas y resuelva el legajo correspondiente.

Una vez transcurrido ese período, el controlador determina si corresponde hacer efectiva la inhabilitación.

La duración de la sanción depende de cuántas veces el conductor haya llegado anteriormente a cero puntos. La normativa establece un esquema progresivo:

Primera vez: 60 días de inhabilitación.

Segunda vez: 180 días de inhabilitación.

Tercera vez: dos años de inhabilitación.

Cuarta vez y sucesivas: cinco años de inhabilitación.

A partir de la segunda vez, se dispone además la caducidad de la licencia de conducir otorgada. Si el conductor necesita obtener una nueva, deberá iniciar nuevamente el trámite correspondiente.

Cómo recuperar puntos antes de perder la licencia de conducir

El sistema contempla dos alternativas voluntarias para recuperar puntaje, siempre que el conductor no haya llegado a cero puntos.

La primera es el curso asociado al pago voluntario de una infracción. Cuando la falta permite esta opción, el conductor puede abonar voluntariamente la multa dentro de los 40 días posteriores a la notificación y luego realizar un curso online . Si lo aprueba, recupera la mitad de los puntos descontados por esa infracción.

El curso se habilita una vez acreditado el pago, lo que puede demorar hasta 96 horas. El conductor recibe un correo electrónico con el acceso y dispone de 20 días desde esa notificación para completarlo. Para aprobar cada módulo debe responder correctamente al menos cuatro de cinco preguntas.

La segunda alternativa es el curso voluntario de reeducación vial, que no depende del pago de una multa. Permite recuperar hasta cuatro puntos y puede realizarse una sola vez por año, siempre que el conductor conserve al menos un punto.

Para más información, podes ingresar en el portal oficial del Gobierno de Buenos Aires.