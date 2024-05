Sacarse el calzado antes de entrar a una casa: estas son las bacterias e infecciones que podés evitar si sumás este hábito, según los científicos

Sacarse el calzado antes de entrar a una casa se está convirtiendo en un hábito cada vez más respaldado por la ciencia. Según expertos en microbiología, esta simple acción puede ser clave para evitar la propagación de bacterias y reducir el riesgo de infecciones dentro del hogar.

Por lo tanto, al descalzarte antes de ingresar a una casa, un gesto que los expertos están promoviendo cada vez más, estarías contribuyendo positivamente a la salud de quienes te reciben.



¿Qué bacterias podés evitar contagiarte si te descalzás al entrar a una casa?

La discusión sobre si es necesario o no descalzarse al ingresar a una casa continúa, pero los científicos cuentan con numerosas pruebas que respaldan la idea de que los zapatos pueden traer consigo suciedad no deseada al interior. Sin embargo, los riesgos inmediatos de esta suciedad para la salud humana aún no están del todo claros.

Según un artículo de National Geographic, un análisis realizado en 2023 reveló que más del 50% de las partículas de polvo en interiores provienen del exterior. Los investigadores advierten sobre la diversidad de contaminantes que pueden encontrarse en el calzado, desde plomo hasta materia fecal.

Entre los patógenos que pueden rastrearse en el interior a través del calzado, algunos pueden resultar mortales. Un estudio de 2017 examinó las suelas de los zapatos de 280 participantes, encontrando que el 26,4% dieron positivo para Clostridium difficile, también conocida como C. diff. Esta bacteria altamente contagiosa causa inflamación del colon, diarrea y dolor abdominal, y está asociada con infecciones recurrentes.

En Estados Unidos, C. difficile provoca alrededor de medio millón de infecciones y 29.000 muertes cada año. Un estudio aún más preocupante de 2022 analizó la presencia de C. difficile en los zapatos de trabajadores de la salud, encontrando similitudes entre las cepas de bacterias presentes en sus calzados y las cepas que afectaban a pacientes hospitalizados por C. difficile en el 74% de los casos.

Los expertos ambientales, en un estudio de 2019 que evaluaba el impacto de las alfombras en la química y microbiología de los interiores, destacaron que estas pueden ser un refugio para la suciedad exterior. Según el estudio, las alfombras actúan como reservorios que acumulan y liberan polvo en el interior.



La evidencia científica respalda la recomendación de descalzarse al ingresar a una casa como medida para reducir la exposición a contaminantes y bacterias potencialmente dañinas. (Foto: Freepik)

¿Cómo incorporar el hábito de descalzarse en casa?

Para incorporar el hábito de descalzarse al ingresar a una casa, se pueden seguir las siguientes prácticas: