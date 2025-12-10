La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición amplió la alerta por contaminación en agua mineral de la marca Fuente Madre después de detectar la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en nuevos formatos.

La advertencia incluyó garrafas de 5 y 8 litros que se sumaron a las botellas de 1,5 litros previamente señaladas. Las autoridades recomendaron identificar los lotes afectados y evitar su consumo para impedir riesgos sanitarios.

Los productos retirados circularon principalmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque no se descartó su llegada a otras regiones debido a redistribuciones comerciales.

Las autoridades coordinaron el retiro del mercado mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, con el propósito de asegurar que los envases contaminados quedaran fuera de los puntos de venta.

¿Qué nuevos lotes y territorios quedaron involucrados en la alerta alimentaria?

La ampliación de la alerta incluyó nuevos formatos y lotes de agua Fuente Madre. Los envases afectados quedaron identificados de la siguiente manera:

Botellas de 1,5 litros: lote 1 040725

Garrafas de 5 litros: lote 5290425

Garrafas de 8 litros: lote L 8050525

Todos los formatos compartieron la fecha de caducidad 31/12/2027, un dato clave para localizar cada unidad comprometida en los hogares y puntos de venta.

La distribución inicial alcanzó Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque las autoridades no descartaron su presencia en otras regiones por posibles redistribuciones.

El operativo de retirada avanzó en supermercados y otros canales de comercialización para impedir que los consumidores accedieran a los lotes contaminados.

¿Qué riesgos representa y qué medidas aconsejaron las autoridades?

La presencia de Pseudomonas aeruginosa reveló un incumplimiento serio de los criterios microbiológicos exigidos para el agua mineral envasada. Se trata de una bacteria habitual en ambientes húmedos que puede proliferar en sistemas de agua cuando fallan los controles de higiene.

Aunque las personas sanas suelen enfrentar un riesgo bajo, la exposición puede resultar peligrosa para individuos con defensas comprometidas, pacientes mayores o personas con enfermedades crónicas.

Los especialistas señalaron que la contaminación en agua embotellada vuelve imprescindible evitar su ingesta incluso cuando el envase no muestra signos visibles de alteración.

La bacteria puede causar infecciones en personas vulnerables, lo que activó una advertencia firme desde la AESAN.

Las autoridades recomendaron revisar el número de lote y la fecha de caducidad impresos en las etiquetas. También aconsejaron no utilizar el agua para ningún consumo humano y recurrir a su devolución o eliminación segura.

En caso de que personas vulnerables hubieran ingerido el producto y presentaran síntomas compatibles con una infección, se recomendó acudir a los servicios sanitarios y mencionar el posible vínculo con el agua contaminada.