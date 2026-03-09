El exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, estuvo este lunes en El Cronista Stream, donde disparó sin filtro contra el gobierno de Javier Milei, cuestionó la política económica y reveló una llamada telefónica que el propio Presidente le hizo una semana antes de asumir. El exfuncionario apuntó contra el discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa. Más allá del tono del Presidente, lo que más le molestó fue el fondo: “Lo que quedó claro es que es un pibe faccioso. Violenta la Constitución”, afirmó. “Lo primero y más grave es que fue faccioso. La Constitución prohíbe que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas sea faccioso. No podés. “Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos blablablá”... No podés tener un presidente faccioso. Porque puede ser en un acto, pero no en un hecho institucional", dijo Moreno. En el plano económico, Moreno fue lapidario. Con números en mano, señaló que en febrero las empresas pagaron entre el 5 y el 6 por ciento de tasa de interés mensual en dólares. “¿A vos te parece que eso lo podemos llamar equilibrio macroeconómico? Estos son unas bestias”, disparó, y sentenció que nadie que haya pagado ese costo financiero puede decir en privado que la macro está bien. “Tiene un modelo de globalización extrema porque es pro-chino, de destruir la industria nacional. Las dos industrias metal-mecánicas básicas que tiene que ver con la siderurgia es acero y aluminio. Y esta bestia las quiere destruir porque no hace costos. Porque aparte, conceptualmente, te explica que al ser escuela austríaca no hace costos porque los que hacemos costos somos viejos. ¿Y entonces cómo sabés que sos menos competitivo que China?. Cuando una empresa es menos competitiva que otra es por costos, no por precio de venta. Porque el precio de venta puede estar subsidiado. Este pibe no sabe nada de economía”, dijo sobre Milei. Moreno reveló durante la entrevista que Milei lo contactó el domingo anterior a su asunción: “Me llamó y me dice: ‘Mira Guillermo, la semana que viene soy presidente. Voy a juntar los economistas una vez por mes, quiero que vengas y que integres ese grupo’”. La respuesta del exfuncionario fue directa: “Mirá, Milei... Javier, todo lo que yo pienso ya lo sabés. Te vas a equivocar y tu gobierno va a ser un desastre siguiendo a todas esas marmotas. Lo único que voy a hacer es perturbarte”. A continuación, aseguró que “todos esos que están alrededor” del Presidente, “incluido el gabinete”, “son todos unos marmotas, fundamentalmente hablando de economía”. “Son todos unos marmotas, nadie sabe nada. Ahora citaron a un uruguayo... Imagínate que va a venir un uruguayo a enseñarte economía, un chileno... ¡Dejate de bromas! Son estupideces eso. ¿Cómo si existiera...?“, criticó. Incluso recordó que el propio Milei, antes de ser presidente, había dicho públicamente que Caputo era el peor funcionario de Macri.