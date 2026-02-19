El vinagre es un aliado clave a la hora de mantener limpio el hogar, ya que cuenta con propiedades antibacterianas e higienizantes claves. Es un ingrediente que, por otro lado, es aprovechado a la hora de cocinar, ya que ayuda a realzar los sabores. Pero, también hay otro uso que es menos conocido, aunque igualmente valioso. Al mezclar el vinagre con el queso, logramos alargar la vida útil de este último alimento. En este punto, es importante considerar las cantidades que se usan y que de todas formas siempre hay que tener en cuenta las fechas de vencimiento para su consumo. El vinagre cuenta con una propiedad poco conocida, pero muy útil: desciende el pH, por lo que crea un entorno hostil para la aparición del moho. En ese sentido, el vinagre no “conserva” el queso por dentro, sino que ayuda a evitar que se ponga mohoso por fuera, que es lo que hace que dure menos en la heladera. La clave está en su acidez (ácido acético). Los mohos y bacterias que crecen en los quesos necesitan un ambiente menos ácido. Cuando pasás un poquito de vinagre (blanco o de manzana) en la corteza: La superficie ligeramente humedecida con vinagre actúa como una “barrera”: Si lo aplicás correctamente (muy poca cantidad), no interfiere con el gusto.El vinagre se evapora rápido y solo deja la superficie más ácida. Para aprovechar al máximo el efecto del vinagre en el queso, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones de expertos gastronómicos: Con esto, podés extender la vida útil entre 3 y 7 días extra, dependiendo del tipo de queso. En quesos duros (Reggianito, Sardo), funciona, pero el beneficio es menor porque tienen poca humedad.