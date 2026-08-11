Poner bicarbonato de sodio y vinagre alrededor del inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Representación creada con IA)

El bicarbonato de sodio y el vinagre son dos productos que suelen aparecer entre las alternativas caseras para la limpieza del hogar. Su uso alrededor del inodoro se relaciona principalmente con la eliminación de suciedad, manchas y algunos olores que pueden acumularse en esta zona del baño.

Aunque ambos productos pueden utilizarse durante la limpieza, es importante conocer qué puede hacer realmente esta combinación y cuáles son sus límites. No reemplaza a los productos desinfectantes cuando se necesita una desinfección específica y tampoco debe mezclarse con otros productos químicos.

Con el paso del tiempo, la zona exterior del inodoro puede acumular restos de suciedad, humedad y depósitos minerales. Por eso, algunas personas recurren a ingredientes que ya tienen en casa para facilitar la limpieza.

El bicarbonato de sodio es un producto de uso doméstico que puede funcionar como limpiador suave y abrasivo, mientras que el vinagre contiene ácido acético, que puede ayudar a desprender determinados depósitos minerales y restos de suciedad.

Cuando se ponen en contacto, ambos productos reaccionan y producen efervescencia debido a una reacción ácido-base. Esta reacción puede ayudar a movilizar parte de la suciedad, aunque no significa que la mezcla sea un desinfectante universal ni que sea más potente que cualquier producto específico de limpieza.

Por eso, su utilización alrededor del inodoro suele estar relacionada con la limpieza de superficies y la eliminación de algunas manchas, especialmente cuando no se trata de suciedad muy adherida.

Cómo utilizar bicarbonato y vinagre para limpiar el inodoro

Para una limpieza doméstica sencilla, primero es importante retirar la suciedad visible y limpiar la superficie con un paño o esponja adecuada.

Luego se puede aplicar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio sobre la zona que se quiere limpiar y añadir vinagre de manera controlada. La mezcla comenzará a formar espuma por la reacción entre ambos ingredientes.

Imagen creada con IA

Después de dejar actuar brevemente, se puede frotar con una esponja o cepillo adecuado para la superficie y enjuagar con agua.

No es necesario utilizar grandes cantidades de ninguno de los dos productos. Además, la efervescencia no significa que la mezcla esté desinfectando la superficie.

Qué suciedad puede ayudar a eliminar

El vinagre puede resultar útil frente a algunos depósitos de minerales, mientras que el bicarbonato puede contribuir a desprender suciedad mediante una acción abrasiva suave.

Esto puede ser útil en determinadas zonas exteriores del inodoro, especialmente alrededor de la base, donde pueden acumularse restos de agua, polvo y suciedad.

Sin embargo, cuando existen manchas muy antiguas, depósitos importantes de sarro o suciedad difícil de remover, puede ser necesario utilizar un producto formulado específicamente para ese tipo de problema y seguir las instrucciones de su etiqueta.

Qué no se debe mezclar con vinagre

Uno de los puntos más importantes es no mezclar vinagre con productos de limpieza que contengan lavandina o cloro.

El contacto entre productos que contienen hipoclorito y sustancias ácidas, como el vinagre, puede liberar gas cloro, que resulta peligroso si se inhala.

Por esta razón, no conviene combinar productos de limpieza entre sí. Si se utiliza vinagre, la superficie debe estar libre de restos de otros limpiadores y es recomendable ventilar correctamente el ambiente.

¿El bicarbonato y el vinagre desinfectan el inodoro?

La limpieza y la desinfección no son exactamente lo mismo. El bicarbonato y el vinagre pueden utilizarse para determinadas tareas de limpieza, pero no deben considerarse un reemplazo general de un desinfectante.

Cuando el objetivo es eliminar microorganismos, lo adecuado es utilizar un producto desinfectante indicado para esa superficie y seguir las instrucciones del fabricante respecto de la cantidad, el tiempo de contacto y las precauciones de uso.

En el caso del inodoro, mantener una limpieza frecuente, retirar la suciedad visible y utilizar los productos apropiados permite mantener en mejores condiciones las distintas superficies del baño.