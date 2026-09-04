Un sencillo truco de cocina puede hacer la diferencia al momento de preparar uno de los platos más clásicos y rendidores.

Antes de colocar las capas de papa y carne, algunas personas recomiendan rociar una pequeña cantidad de vinagre sobre la fuente de vidrio.

Este método casero se volvió popular entre quienes buscan evitar que la comida quede demasiado pegada al recipiente y facilitar la limpieza posterior.

¿Para qué sirve rociar vinagre en la fuente antes de hacer pastel de papa?

La idea consiste en aplicar una cantidad muy pequeña de vinagre sobre la fuente de vidrio antes de incorporar los ingredientes. Luego, se puede distribuir con un papel de cocina para cubrir ligeramente la superficie.

El vinagre contiene ácido acético, por lo que puede ayudar a desprender algunos residuos y grasas cuando llega el momento de lavar el recipiente. Sin embargo, no reemplaza al aceite o la manteca cuando la receta requiere engrasar la fuente.

Por eso, si el objetivo principal es evitar que el pastel de papa se adhiera durante la cocción, lo más recomendable es engrasar correctamente la fuente y utilizar el vinagre, en todo caso, como un complemento del truco de limpieza.

El paso clave antes de preparar el pastel de papa

Para poner en práctica este método, primero hay que limpiar y secar muy bien la fuente de vidrio. Después, se puede rociar una pequeña cantidad de vinagre y pasar un papel de cocina por toda la superficie.

A continuación, se agrega la preparación del pastel de papa de la manera habitual: una capa de puré, el relleno de carne y otra capa de papa por encima.

Para conseguir una superficie dorada y gratinada, también se puede agregar queso rallado antes de llevar la fuente al horno.

¿El vinagre evita que el pastel de papa se pegue?

No necesariamente. Este es el punto más importante del truco.

El vinagre no funciona como un antiadherente y no garantiza que el pastel de papa se desprenda fácilmente de la fuente después de la cocción. Para reducir el riesgo de que se pegue, resulta más efectivo untar la fuente con manteca o aceite antes de colocar los ingredientes.

El vinagre puede ser más interesante como parte de una estrategia para facilitar la limpieza del vidrio, especialmente cuando quedan restos de grasa o comida adherida.

Cómo usar el vinagre sin arruinar la preparación

Una de las claves es no excederse con la cantidad. Rociar demasiado vinagre directamente sobre la fuente puede aportar una acidez innecesaria a la preparación.

Lo ideal es utilizar una cantidad pequeña y distribuirla de manera uniforme. Después, se puede continuar con el engrasado tradicional de la fuente y preparar el pastel de papa normalmente.

Además, si se utiliza una fuente de vidrio, hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que el vidrio puede dañarse por un choque térmico.

El truco también puede ayudar después de cocinar

Una vez terminado el pastel de papa, el vinagre puede volver a ser útil durante la limpieza. Si quedaron restos secos en la fuente, se puede utilizar vinagre diluido en agua para ayudar a aflojarlos antes de lavar.

De esta manera, el conocido truco tiene más sentido como un aliado para la limpieza de la fuente que como un método infalible para evitar que el pastel se pegue.