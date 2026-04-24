El vinagre blanco se convirtió en un aliado clave para la limpieza de la casa por sus propiedades desinfectantes que lo posicionan como una alternativa natural a los productos químicos. Si bien su aplicación suele estar combinada con otros elementos como cáscaras para hacerlo aún más ecológico, el truco de rociar vinagre en la entrada de la casa gana terreno. Una de las claves por las que cada vez más gente lo rocía en la entrada es porque su intenso aroma funciona como una barrera repelente de los molestos insectos y plagas. Arañas, hormigas y hasta cucarachas suelen evitar estas zonas, por lo que es más ecológico que usar los tradicionales insecticidas que dejan mucho olor. Es una alternativa práctica y económica libre de químicos para el acceso principal de la casa. Para aplicarlo correctamente, bastará hacer una mezcla en partes iguales de vinagre y agua. Es ideal utilizar un rociador para ser aún más eficiente. Según el Feng Shui, el vinagre es un limpiador energético sumamente efectivo. Desde la disciplina oriental detallan que son tres puntos clave en donde se debe rociar para remover bloqueos energéticos: la cocina, el baño y la puerta de entrada. No solo basta con rociarlo, sino que se requiere intención y atención. Los pasos a seguir son los siguientes: