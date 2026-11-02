El vinagre blanco es uno de los productos caseros que suele utilizarse para limpiar diferentes superficies. En este marco, ganó gran popularidad su eficacia para remover la suciedad de los vidrios y el parabrisas del auto.

La explicación está en su composición química. El vinagre contiene ácido acético, una sustancia que puede ayudar a desprender ciertos depósitos minerales, así como también las manchas que deja el agua dura acumulada sobre el parabrisas y las ventanillas.

Por qué el vinagre puede ayudar a limpiar los vidrios del auto

El componente principal del vinagre es el ácido acético, también conocido como ácido etanoico. El vinagre contiene entre un 4% y un 18% de este compuesto, que también se utiliza en algunos productos de limpieza para remover depósitos de cal.

Su efecto se explica por una reacción química. Al entrar en contacto con determinados residuos minerales, el ácido puede facilitar su disolución.

Esto ocurre, por ejemplo, con el carbonato de calcio (CaCO₃), uno de los compuestos que puede formar depósitos calcáreos. El ácido acético reacciona con este mineral y genera acetato de calcio, agua y dióxido de carbono.

La reacción puede representarse de la siguiente manera: CaCO₃ + 2 CH₃COOH → Ca(CH₃COO)₂ + CO₂ + H₂O

Por su parte, la Universidad Estatal de Nuevo México incluye al vinagre entre los ácidos suaves que pueden utilizarse para remover depósitos de agua dura y manchas minerales de superficies de vidrio.

Por eso, puede ser útil cuando el parabrisas tiene marcas blanquecinas producidas por gotas de agua que se evaporaron y dejaron minerales sobre la superficie.

Rociar vinagre en el parabrisas del auto por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. Imagen generada con Gemini IA

Qué suciedad puede remover y cómo actúa sobre las bacterias

El vinagre puede ayudar a tratar determinados residuos minerales, al estar compuesto de ácido acético, que favorece la disolución de residuos como el carbonato de calcio.

La Universidad Estatal de Nuevo México explica que el vinagre se utiliza para eliminar depósitos de agua dura y manchas en superficies de vidrio. Su eficacia depende del tipo de suciedad y del material que se limpia.

Además, un estudio de 2020 publicado en BMC Microbiology, realizado por investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Rin-Waal, evaluó la actividad antibacteriana, antifúngica y antiviral del ácido acético y enc

En particular, los investigadores comprobaron que una solución con 10% de ácido acético y 1,5% de ácido cítrico redujo significativamente distintas bacterias y hongos.

¿Sirve para evitar que el parabrisas se empañe o se congele?

Otro de los usos que circulan en redes sociales es aplicar vinagre para evitar la condensación o retrasar la formación de hielo. Esto se debe a que agregar sustancias al agua puede modificar su punto de congelación.

En zonas con temperaturas bajo cero, rociar vinagre ayuda a reducir el punto de congelación de agua, por lo que retrasa la formación de escarcha o hielo en los vidrios para garantizar que sean traslúcidos.

Cómo aplicar vinagre en el parabrisas para sacarle el máximo provecho

Las recomendaciones para un uso eficiente son:

Preparar una mezcla : una parte de vinagre blanco + 1 parte de agua destilada

Usar un atomizador : rociar directamente sobre el parabrisas.

Limpiar con un paño de microfibra : evita rayones y asegura una limpieza uniforme

Enjuagar si es necesario: especialmente si se usa puro o en grandes cantidades

Qué tener en cuenta antes de usar vinagre en el auto

Aunque el vinagre puede ayudar a remover depósitos minerales, no es recomendable utilizarlo de manera indiscriminada sobre cualquier parte del vehículo. Las indicaciones de limpieza varían según el modelo y los tratamientos que tenga el vidrio.

Por ejemplo, algunos manuales de Ford recomiendan limpiadores no abrasivos, mientras que el manual de un modelo específico, el Ford GT 2022, contempla una mezcla de agua y vinagre para determinadas superficies interiores.

El vinagre puede tener una utilidad puntual frente a determinadas manchas minerales, pero no reemplaza el líquido limpiaparabrisas ni los productos diseñados para el cuidado del automóvil.