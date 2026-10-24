Cómo aplicar bicarbonato de sodio para eliminar el mal olor de la ropa.

El olor a transpiración en la ropa puede persistir incluso después de lavar las prendas, en especial cuando queda impregnado en las fibras de las remeras, las camisas o la ropa deportiva.

Sin embargo, existe un ingrediente económico y fácil de conseguir que puede ayudar a combatir este problema: el bicarbonato de sodio.

Según Utah State University Extension, agregar bicarbonato al lavarropas puede contribuir a eliminar el olor a transpiración y reducir otros olores desagradables. La clave está en utilizarlo correctamente y respetar las indicaciones de cuidado de cada prenda.

Cómo quitar el olor a transpiración de la ropa con bicarbonato

Una de las principales ventajas del bicarbonato de sodio es que permite complementar el lavado habitual sin necesidad de recurrir a un procedimiento complicado.

Para probar este método, se puede agregar al lavado junto con el detergente de uso habitual.

El procedimiento es sencillo:

Separar la ropa afectada: identificar las prendas que conservan olor a transpiración, especialmente en las zonas de las axilas. Revisar las etiquetas: comprobar que el tejido admita el lavado elegido y seguir las instrucciones del fabricante. Agregar el bicarbonato: incorporar una cantidad moderada al lavado junto con el detergente, siguiendo las indicaciones del lavarropas y del producto. Elegir el ciclo adecuado: lavar con el programa y la temperatura recomendados para cada tipo de tela. Secar por completo: retirar las prendas al terminar el ciclo y dejarlas secar completamente antes de guardarlas.

La guía señala que se puede utilizar hasta una taza de bicarbonato por carga para ayudar a eliminar los olores de transpiración.

Esta cantidad es una referencia general: conviene comprobar las recomendaciones del fabricante del lavarropas, del detergente y de la prenda antes de utilizarla.

Por qué el bicarbonato ayuda a eliminar los malos olores

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar. Magnific

El bicarbonato se destaca por su capacidad para neutralizar determinados olores y absorberlos. Por eso, se utiliza como complemento en distintas tareas de limpieza doméstica, desde el tratamiento de superficies hasta el cuidado de la ropa.

Cuando se trata de prendas que acumulan transpiración, su incorporación al lavado puede ayudar a reducir el olor que permanece después de usar la ropa durante varias horas.

Si el problema persiste, también es importante revisar otros factores, como la acumulación de residuos de detergente, el tiempo que la ropa permanece húmeda en el canasto y las características de los tejidos sintéticos.

Qué hacer si el olor a transpiración no desaparece después del lavado

En algunos casos, el olor puede quedar atrapado en las fibras y resistir un lavado convencional. Esto sucede con frecuencia en las prendas deportivas, que pueden retener residuos y olores con el uso repetido.

Para mejorar los resultados, se recomienda:

Lavar la ropa lo antes posible después de usarla, especialmente si quedó muy húmeda por la transpiración.

Dar vuelta las prendas antes de introducirlas en el lavarropas, para facilitar la limpieza de las zonas que estuvieron en contacto con la piel.

Evitar dejar la ropa húmeda dentro del canasto durante períodos prolongados.

No excederse con el detergente , ya que los residuos pueden acumularse en las fibras.

Asegurarse de que las prendas estén completamente secas antes de guardarlas en el placard.

Estas medidas complementan el uso del bicarbonato y ayudan a mantener la ropa fresca por más tiempo.