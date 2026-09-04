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Durante este jueves, 3 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 4974 (Gente Negra).

 1°4974 11°7432 
 3152  12°3819
 3°9112  13°5479 
 6262  14°0758 
 5480  15°4736 
 6°1075  16°9066
 9082  17°1145 
 2312  18°5304 
 0993  19°6395 
 10°4038 20°8303 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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