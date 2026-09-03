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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 3 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 1114 (Borracho).

 1°1114 11°9898 
 1657  12°3850
 3°6082  13°2233 
 7134  14°1894 
 5406  15°6139 
 6°6315  16°2259
 3980  17°7347 
 7114  18°3162 
 8181  19°4756 
 10°3305 20°5718 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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