Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 3 de septiembre de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 1114 (Borracho).

1° 1114 11° 9898 2° 1657 12° 3850 3° 6082 13° 2233 4° 7134 14° 1894 5° 5406 15° 6139 6° 6315 16° 2259 7° 3980 17° 7347 8° 7114 18° 3162 9° 8181 19° 4756 10° 3305 20° 5718

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.