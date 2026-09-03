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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 2 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 4756 (La Caída).

 1°4756 11°4213 
 3292  12°2891
 3°7402  13°8756 
 8809  14°6702 
 1833  15°6426 
 6°5329  16°4799
 2213  17°0242 
 4888  18°3455 
 5575  19°9785 
 10°8970 20°5220 

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¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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