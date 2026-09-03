La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 2 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 4756 (La Caída).

1° 4756 11° 4213 2° 3292 12° 2891 3° 7402 13° 8756 4° 8809 14° 6702 5° 1833 15° 6426 6° 5329 16° 4799 7° 2213 17° 0242 8° 4888 18° 3455 9° 5575 19° 9785 10° 8970 20° 5220

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.