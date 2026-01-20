Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el 1458 (Ahogado).

1° 1458 11° 9706 2° 0715 12° 7855 3° 9985 13° 3626 4° 7003 14° 4229 5° 3667 15° 0474 6° 9725 16° 9022 7° 0968 17° 3264 8° 3997 18° 5897 9° 4988 19° 0823 10° 4678 20° 4175

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.