Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el 1458 (Ahogado).

 1°1458 11°9706 
 0715  12°7855
 3°9985  13°3626 
 7003  14°4229 
 3667  15°0474 
 6°9725  16°9022
 0968  17°3264 
 3997  18°5897 
 4988  19°0823 
 10°4678 20°4175 

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

