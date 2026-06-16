Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 16 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 16 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3487 (Piojos).

1° 3487 11° 5706 2° 5947 12° 0762 3° 8888 13° 2557 4° 4160 14° 6652 5° 8509 15° 1030 6° 1403 16° 1017 7° 8595 17° 2125 8° 1054 18° 0253 9° 4425 19° 9147 10° 2687 20° 1164

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.