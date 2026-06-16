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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 16 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 16 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3487 (Piojos).

 1°3487 11°5706 
 5947  12°0762
 3°8888  13°2557 
 4160  14°6652 
 8509  15°1030 
 6°1403  16°1017
 8595  17°2125 
 1054  18°0253 
 4425  19°9147 
 10°2687 20°1164 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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