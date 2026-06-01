Durante este lunes, 1 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el 6313 (La Yeta).

1° 6313 11° 7204 2° 5450 12° 2440 3° 2993 13° 7890 4° 8219 14° 5289 5° 8123 15° 4960 6° 2802 16° 8327 7° 3186 17° 8357 8° 2322 18° 8021 9° 7347 19° 5917 10° 8231 20° 0821

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.