En esta noticia

Durante este lunes, 1 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el 6313 (La Yeta).

 1°6313 11°7204 
 5450  12°2440
 3°2993  13°7890 
 8219  14°5289 
 8123  15°4960 
 6°2802  16°8327
 3186  17°8357 
 2322  18°8021 
 7347  19°5917 
 10°8231 20°0821 

Te puede interesar

Construyeron el puente más elevado del mundo: tiene 625 metros y es el orgullo de una nación completa

Te puede interesar

Adiós a los celulares: el dueño de WhatsApp afirmó que serán reemplazados por este nuevo dispositivo

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Te puede interesar

Tras una larga crisis, cerró una histórica fábrica de yogures y flanes: 400 empleados fueron despedidos

Te puede interesar

Confirmado y oficial | Argentina prohíbe la entrada al país a las personas que quieran ingresar con estos pasaportes