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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 8 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el 0022 (Loco).

 1°0022 11°0987 
 5117  12°7092
 3°7109  13°3657 
 1069  14°4140 
 6902  15°6489 
 6°1888  16°2292
 2886  17°7648 
 0778  18°2124 
 4107  19°0353 
 10°1966 20°7184 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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