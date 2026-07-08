La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 8 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 8 de julio de 2026. A la cabeza salió el 0022 (Loco).

1° 0022 11° 0987 2° 5117 12° 7092 3° 7109 13° 3657 4° 1069 14° 4140 5° 6902 15° 6489 6° 1888 16° 2292 7° 2886 17° 7648 8° 0778 18° 2124 9° 4107 19° 0353 10° 1966 20° 7184

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.