Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 10 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1097 (Mesa).

1° 1097 11° 8031 2° 9260 12° 8232 3° 7086 13° 5802 4° 1607 14° 7881 5° 2124 15° 1510 6° 7035 16° 4855 7° 1186 17° 2742 8° 6858 18° 6809 9° 9106 19° 0835 10° 0866 20° 8857

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.