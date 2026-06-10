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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 10 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1097 (Mesa).

 1°1097 11°8031 
 9260  12°8232
 3°7086  13°5802 
 1607  14°7881 
 2124  15°1510 
 6°7035  16°4855
 1186  17°2742 
 6858  18°6809 
 9106  19°0835 
 10°0866 20°8857 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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