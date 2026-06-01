La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 1 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9466 (Lombriz).

1° 9466 11° 0100 2° 3936 12° 7017 3° 3809 13° 9072 4° 5115 14° 1650 5° 4540 15° 9438 6° 9370 16° 9716 7° 2743 17° 4297 8° 5741 18° 1596 9° 5189 19° 7923 10° 7170 20° 4678

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.