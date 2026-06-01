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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 1 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9466 (Lombriz).

 1°9466 11°0100 
 3936  12°7017
 3°3809  13°9072 
 5115  14°1650 
 4540  15°9438 
 6°9370  16°9716
 2743  17°4297 
 5741  18°1596 
 5189  19°7923 
 10°7170 20°4678 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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