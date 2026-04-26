Este sábado, 25 de abril de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada. En este sábado, 25 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un pajarito suele indicar noticias breves, sensibilidad e inicios frágiles que requieren cuidado. También puede aludir al deseo de libertad o a prestar atención a señales sutiles y mensajes emocionales. El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.