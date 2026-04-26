Durante este sábado, 25 de abril de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con La Mordida suele simbolizar conflicto, límites traspasados o un temor que te “alcanza”. También puede ser una alerta ante presiones externas que exigen una reacción. Si tú muerdes, sugiere impulso, defensa o necesidad de afirmar poder; si te muerden, indica sensación de ataque, culpa o vínculos que hieren. El contexto dirá si es amenaza o cambio necesario. La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.