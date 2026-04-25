El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 24 de abril de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna. En este viernes, 24 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con La Fiesta suele simbolizar ganas de socializar, celebrar logros o liberar tensiones y buscar alegría. Si el ambiente es caótico o te sientes fuera de lugar, puede reflejar excesos, presión social o miedo a no encajar. El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.