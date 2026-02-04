En esta noticia

En este martes, 3 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4572 - Sorpresa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 3 de febrero

 1°4572 11°9510
 6467  12°2146
 3°1221 13°9559 
 6521  14°9420 
 5108  15°0576 
 6°5106  16°0169
 3581  17°3914 
 1337  18°4354 
 8418  19°3862 
 10°1208 20°3199 

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria.

Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la disposición a adaptarse a lo desconocido.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

