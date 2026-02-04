En este martes, 3 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4572 - Sorpresa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 3 de febrero

1° 4572 11° 9510 2° 6467 12° 2146 3° 1221 13° 9559 4° 6521 14° 9420 5° 5108 15° 0576 6° 5106 16° 0169 7° 3581 17° 3914 8° 1337 18° 4354 9° 8418 19° 3862 10° 1208 20° 3199

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria.

Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la disposición a adaptarse a lo desconocido.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.