En este martes, 3 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4572 - Sorpresa
|1°
|4572
|11°
|9510
|2°
|6467
|12°
|2146
|3°
|1221
|13°
|9559
|4°
|6521
|14°
|9420
|5°
|5108
|15°
|0576
|6°
|5106
|16°
|0169
|7°
|3581
|17°
|3914
|8°
|1337
|18°
|4354
|9°
|8418
|19°
|3862
|10°
|1208
|20°
|3199
¿Qué significa soñar con sorpresa?
Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria.
Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la disposición a adaptarse a lo desconocido.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.