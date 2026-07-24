El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 23 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este jueves, 23 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7675 - El Payaso

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 23 de julio

1° 7675 11° 4789 2° 2263 12° 6277 3° 9228 13° 5432 4° 3183 14° 5795 5° 2381 15° 0895 6° 2537 16° 2600 7° 7928 17° 6718 8° 1927 18° 6083 9° 7600 19° 8945 10° 6700 20° 5871

¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso sugiere que ocultas emociones tras una máscara: risa afuera, tensión o incertidumbre adentro.

También indica miedo al ridículo o invitación a soltar el control y reconectar con tu lado lúdico.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.