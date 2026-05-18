El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 18 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera. En este lunes, 18 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo materno y esperanza. A veces indica una búsqueda de guía espiritual o de pureza en tus decisiones. El sentido varía según tu fe, el contexto y las emociones del sueño. También puede aludir a necesidad de perdón, gratitud o cierre emocional. El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.