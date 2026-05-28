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Este miércoles, 27 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este miércoles, 27 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2155 - La Música

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 27 de mayo

 1°2155 11°2954
 2332  12°3672
 3°7116 13°8330 
 8232  14°2978 
 4169  15°9331 
 6°4059  16°9687
 3794  17°3727 
 2308  18°9125 
 6864  19°6836 
 10°4565 20°3349 

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¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música refleja tu estado emocional: armonía y calma si suena suave, tensión o desorden si es caótica.

También habla de creatividad y guía interna; una melodía clara indica intuición activa y lejana sugiere deseos o nostalgias pendientes.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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