La Ley de Sucesiones en Argentina se centra en un aspecto fundamental que determina el acceso a una herencia. Este aspecto es la valuación de bienes, un procedimiento necesario dentro del proceso.

Sin la realización de este procedimiento, los herederos no podrán proceder con la distribución del patrimonio, dado que la Ley de Sucesiones establece que es imprescindible identificar y valuar la totalidad del patrimonio para dar inicio al trámite sucesorio.

Es oficial | Por nueva Ley de Sucesiones, prohíben que los herederos reciban los bienes si no hacen este trámite (foto: archivo).

¿Cómo puede la valoración de los bienes hacer que te quedes sin herencia?

El procedimiento sucesorio requiere de especial atención en la confección del inventario, donde se detallan todos los bienes del causante junto con su valuación actual. Esto permite establecer con exactitud el patrimonio total.

Este paso revierte una máxima importancia pues no solo ordena los bienes y el valor total de los mismos, sino que, a partir de esta instancia, se procede con la distribución de los activos.

Entre los activos que deben declararse se encuentran:

Propiedades e inmuebles

Vehículos

Cuentas bancarias

Inversiones y acciones

Objetos de valor

Sin esta instancia completa y validada, la Justicia no puede avanzar con la declaratoria de herederos ni con la posterior adjudicación de la herencia.

¿Cuáles son las etapas del proceso sucesorio?

El proceso sucesorio comprende diversas etapas que deben llevarse a cabo obligatoriamente, todas ellas reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación, con el fin de asegurar una distribución ordenada.

En este contexto, durante el procedimiento se realizan los siguientes trámites:

La elaboración del inventario y la valuación de los bienes

La designación de un administrador judicial que gestione la sucesión

El pago de deudas y legados del causante

La presentación de la cuenta definitiva

El dictado de la declaratoria de herederos

Es confirmado | Por nueva Ley de Sucesiones, impiden que los herederos reciban los bienes si no hacen este trámite (foto: archivo)

Tipos de sucesiones en Argentina según el Código Civil y Comercial

El Código Civil y Comercial de la Nación contempla dos tipos de sucesiones, cuya aplicación depende de la existencia o no de un testamento válido que haya sido otorgado por la persona fallecida.

Las sucesiones que existen en Argentina son:

Herencia sin testamento

Se configura cuando no existe un testamento o este carece de validez legal, siendo así la legislación la que determina el orden de los herederos y la manera en que se reparte el patrimonio.

La ausencia de un testamento genera un vacío legal en la sucesión.

La ley establece criterios para garantizar una distribución equitativa.

Es fundamental conocer las implicaciones de esta situación.

Valuación de bienes en sucesiones: cambios y su impacto

En este sentido, la ley establece que:

Los hijos tienen derecho al 2/3 del patrimonio

Los padres también al 2/3

El cónyuge al 1/2 del patrimonio

Se produce cuando existe un testamento válido, aunque la libertad del testador se encuentra restringida por la porción legítima, que protege a los herederos forzosos.

La correcta valuación de bienes puede requerir la asesoría de expertos en tasación, lo que garantiza una mayor precisión en el cálculo del patrimonio a heredar.Además, se recomienda a los herederos recopilar toda la documentación necesaria con antelación, para facilitar el proceso sucesorio y evitar demoras.

Entre las principales causas se encuentran:

La violación de una prohibición legal

La existencia de defectos de forma

La falta de capacidad mental al momento de otorgarlo

La declaración judicial de incapacidad

La presencia de error, dolo o violencia

Problemas de comunicación sin cumplir los requisitos legales

El Código Civil y Comercial también contempla situaciones en las que un testamento puede ser declarado nulo, lo que puede modificar completamente el resultado de una sucesión.

Todas estas situaciones deben ser probadas ante la Justicia para que el testamento pierda validez.