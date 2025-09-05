Edición: Argentina
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre

Conocé los resultados ganadores del último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 7378 (Ramera) y las letras son: B H J Z.

 1°7378 11°9085 
 0257  12°2123
 3°6525  13°7924 
 1172  14°0664 
 7608  15°5522 
 6°7795  16°0479
 0346  17°3068 
 8329  18°7273 
 0761  19°7066 
 10°6851  20°9232 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 3244 - La Cárcel.

 1°3244 11°8363 
 0956   12°7274
 3°5282  13°8859 
 9977  14°6359 
 9008  15°3611 
 6°5916  16°1644
 1835  17°2794 
 0732  18°3329 
 1695  19°6928 
 10°5317  20°8991 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los participantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y satisfacción en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados en la vida cotidiana.

Además, el sueño puede indicar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la sexualidad. También puede ser una representación de la necesidad de explorar nuevas experiencias o de liberarse de las restricciones sociales y morales que se imponen en la vida real.


¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la falta de libertad o la sensación de estar atrapado en una situación difícil.

Además, la cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar aspectos reprimidos de uno mismo. Puede ser un llamado a liberarse de cargas emocionales o a enfrentar miedos que han estado ocultos, buscando así una forma de sanación y crecimiento personal.

