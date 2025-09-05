Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 5 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 7378 (Ramera) y las letras son: B H J Z.

1° 7378 11° 9085 2° 0257 12° 2123 3° 6525 13° 7924 4° 1172 14° 0664 5° 7608 15° 5522 6° 7795 16° 0479 7° 0346 17° 3068 8° 8329 18° 7273 9° 0761 19° 7066 10° 6851 20° 9232

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 5 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 5 de septiembre. A la cabeza salió el número 3244 - La Cárcel.

1° 3244 11° 8363 2° 0956 12° 7274 3° 5282 13° 8859 4° 9977 14° 6359 5° 9008 15° 3611 6° 5916 16° 1644 7° 1835 17° 2794 8° 0732 18° 3329 9° 1695 19° 6928 10° 5317 20° 8991

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los participantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y satisfacción en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados en la vida cotidiana.

Además, el sueño puede indicar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la sexualidad. También puede ser una representación de la necesidad de explorar nuevas experiencias o de liberarse de las restricciones sociales y morales que se imponen en la vida real.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la falta de libertad o la sensación de estar atrapado en una situación difícil.



Además, la cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar aspectos reprimidos de uno mismo. Puede ser un llamado a liberarse de cargas emocionales o a enfrentar miedos que han estado ocultos, buscando así una forma de sanación y crecimiento personal.