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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 4 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4426 (La Misa) y las letras son: E E Z Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 4 de julio

 1°4426 11°0648 
 9778  12°0550
 3°2587  13°8818 
 7387  14°7144 
 8505  15°5192 
 6°7952  16°9561
 9216  17°7037 
 7508  18°8602 
 9799  19°7364 
 10°4118  20°7372 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 4 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 4 de julio. A la cabeza salió el número 1721 - Mujer.

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 1°1721 11°4207 
 3557   12°4593
 3°6045  13°6179 
 8306  14°3412 
 7912  15°3684 
 6°2681  16°4494
 9725  17°4653 
 7078  18°9082 
 2447  19°2449 
 10°5157  20°0275 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa suele señalar búsqueda de paz interior, reconciliación y guía espiritual. Puede reflejar deseo de perdón, cierre de ciclos y renovación de la fe o los valores.

También alude a la fuerza de la comunidad y a rituales que dan sentido y orden. Si la Misa es serena aporta consuelo; si genera incomodidad, sugiere culpa, dudas o conflictos morales.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar intuición, cuidado y aspectos emocionales. Puede indicar la necesidad de escuchar tu voz interior o de fortalecer vínculos afectivos.

También puede reflejar tu relación con figuras femeninas, deseos o conflictos pendientes. El contexto y las emociones del sueño definen si es una señal positiva o una advertencia.