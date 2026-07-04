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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 4 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4426 (La Misa) y las letras son: E E Z Z.
Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 4 de julio
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|0648
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|9778
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|9799
|19°
|7364
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|7372
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 4 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 4 de julio. A la cabeza salió el número 1721 - Mujer.
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|1721
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|4207
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|3557
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|4593
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|6045
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|6179
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|8306
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|9725
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|0275
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con la misa?
Soñar con la Misa suele señalar búsqueda de paz interior, reconciliación y guía espiritual. Puede reflejar deseo de perdón, cierre de ciclos y renovación de la fe o los valores.
También alude a la fuerza de la comunidad y a rituales que dan sentido y orden. Si la Misa es serena aporta consuelo; si genera incomodidad, sugiere culpa, dudas o conflictos morales.
¿Qué significa soñar con mujer?
Soñar con una mujer suele simbolizar intuición, cuidado y aspectos emocionales. Puede indicar la necesidad de escuchar tu voz interior o de fortalecer vínculos afectivos.
También puede reflejar tu relación con figuras femeninas, deseos o conflictos pendientes. El contexto y las emociones del sueño definen si es una señal positiva o una advertencia.