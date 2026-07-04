La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 4 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4426 (La Misa) y las letras son: E E Z Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del sábado 4 de julio

1° 4426 11° 0648 2° 9778 12° 0550 3° 2587 13° 8818 4° 7387 14° 7144 5° 8505 15° 5192 6° 7952 16° 9561 7° 9216 17° 7037 8° 7508 18° 8602 9° 9799 19° 7364 10° 4118 20° 7372

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 4 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 4 de julio. A la cabeza salió el número 1721 - Mujer.

1° 1721 11° 4207 2° 3557 12° 4593 3° 6045 13° 6179 4° 8306 14° 3412 5° 7912 15° 3684 6° 2681 16° 4494 7° 9725 17° 4653 8° 7078 18° 9082 9° 2447 19° 2449 10° 5157 20° 0275

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa suele señalar búsqueda de paz interior, reconciliación y guía espiritual. Puede reflejar deseo de perdón, cierre de ciclos y renovación de la fe o los valores.

También alude a la fuerza de la comunidad y a rituales que dan sentido y orden. Si la Misa es serena aporta consuelo; si genera incomodidad, sugiere culpa, dudas o conflictos morales.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar intuición, cuidado y aspectos emocionales. Puede indicar la necesidad de escuchar tu voz interior o de fortalecer vínculos afectivos.

También puede reflejar tu relación con figuras femeninas, deseos o conflictos pendientes. El contexto y las emociones del sueño definen si es una señal positiva o una advertencia.