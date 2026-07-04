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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 4 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3665 (El Cazador) y las letras son: A O G K.
Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 4 de julio
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Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 4 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 4 de julio. A la cabeza salió el número 1345 - El Vino.
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Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con el cazador?
Soñar con El Cazador simboliza instinto, enfoque y la persecución de objetivos. Puede indicar deseo de tomar control y actuar con precisión ante oportunidades.
Si El Cazador te persigue, alude a presiones o miedos que evitas enfrentar; si tú eres El Cazador, refleja ambición y la necesidad de equilibrar la búsqueda con tus vínculos.
¿Qué significa soñar con el vino?
Soñar con El Vino suele asociarse con celebración, placer y abundancia; puede reflejar vínculos sociales, creatividad y disfrute de la vida.
Según el contexto, también advierte sobre excesos o evasión: beber en exceso, vino derramado o copa rota sugieren la necesidad de moderación y autocontrol.