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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 4 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3665 (El Cazador) y las letras son: A O G K.

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Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 4 de julio

 1°3665 11°3678 
 4743  12°4065
 3°4077  13°3486 
 6621  14°8850 
 7945  15°3190 
 6°5789  16°8119
 5613  17°2389 
 5535  18°2650 
 5421  19°0779 
 10°1958  20°1228 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 4 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 4 de julio. A la cabeza salió el número 1345 - El Vino.

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 1°1345 11°8162 
 3441   12°0739
 3°1425  13°7827 
 4251  14°8004 
 1456  15°9045 
 6°0664  16°0360
 882  17°2519 
 7451  18°9160 
 5443  19°4229 
 10°3249  20°9931 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza instinto, enfoque y la persecución de objetivos. Puede indicar deseo de tomar control y actuar con precisión ante oportunidades.

Si El Cazador te persigue, alude a presiones o miedos que evitas enfrentar; si tú eres El Cazador, refleja ambición y la necesidad de equilibrar la búsqueda con tus vínculos.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con El Vino suele asociarse con celebración, placer y abundancia; puede reflejar vínculos sociales, creatividad y disfrute de la vida.

Según el contexto, también advierte sobre excesos o evasión: beber en exceso, vino derramado o copa rota sugieren la necesidad de moderación y autocontrol.