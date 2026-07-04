La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 4 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3665 (El Cazador) y las letras son: A O G K.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 4 de julio

1° 3665 11° 3678 2° 4743 12° 4065 3° 4077 13° 3486 4° 6621 14° 8850 5° 7945 15° 3190 6° 5789 16° 8119 7° 5613 17° 2389 8° 5535 18° 2650 9° 5421 19° 0779 10° 1958 20° 1228

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 4 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 4 de julio. A la cabeza salió el número 1345 - El Vino.

1° 1345 11° 8162 2° 3441 12° 0739 3° 1425 13° 7827 4° 4251 14° 8004 5° 1456 15° 9045 6° 0664 16° 0360 7° 882 17° 2519 8° 7451 18° 9160 9° 5443 19° 4229 10° 3249 20° 9931

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador simboliza instinto, enfoque y la persecución de objetivos. Puede indicar deseo de tomar control y actuar con precisión ante oportunidades.

Si El Cazador te persigue, alude a presiones o miedos que evitas enfrentar; si tú eres El Cazador, refleja ambición y la necesidad de equilibrar la búsqueda con tus vínculos.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con El Vino suele asociarse con celebración, placer y abundancia; puede reflejar vínculos sociales, creatividad y disfrute de la vida.

Según el contexto, también advierte sobre excesos o evasión: beber en exceso, vino derramado o copa rota sugieren la necesidad de moderación y autocontrol.