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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3405 (Gato) y las letras son: E L W Y.
Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 3 de julio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 3 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 3 de julio. A la cabeza salió el número 8778 - Ramera.
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¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y sensibilidad. Puede invitarte a confiar en tus corazonadas y a proteger tu espacio personal.
Si el gato está tranquilo, sugiere armonía y autocuidado; si es agresivo, advierte de engaños o tensiones. El contexto y tus emociones determinan el matiz.
¿Qué significa soñar con ramera?
Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos, vergüenza o conflictos con tus valores.
También advierte sobre relaciones superficiales y te invita a reforzar límites, autocuidado y autenticidad.