Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3405 (Gato) y las letras son: E L W Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 3 de julio

1° 3405 11° 5119 2° 8358 12° 1611 3° 3457 13° 9384 4° 0061 14° 7562 5° 1648 15° 5207 6° 3182 16° 8901 7° 0258 17° 0176 8° 3569 18° 8442 9° 0596 19° 5546 10° 2537 20° 2402

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 3 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 3 de julio. A la cabeza salió el número 8778 - Ramera.

1° 8778 11° 1136 2° 1033 12° 7239 3° 9324 13° 1802 4° 2333 14° 8500 5° 5290 15° 0630 6° 0432 16° 8089 7° 4973 17° 6184 8° 2285 18° 1751 9° 5413 19° 3936 10° 6986 20° 7067

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y sensibilidad. Puede invitarte a confiar en tus corazonadas y a proteger tu espacio personal.

Si el gato está tranquilo, sugiere armonía y autocuidado; si es agresivo, advierte de engaños o tensiones. El contexto y tus emociones determinan el matiz.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos, vergüenza o conflictos con tus valores.

También advierte sobre relaciones superficiales y te invita a reforzar límites, autocuidado y autenticidad.