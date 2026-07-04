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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 3 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 3405 (Gato) y las letras son: E L W Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 3 de julio

 1°3405 11°5119 
 8358  12°1611
 3°3457  13°9384 
 0061  14°7562 
 1648  15°5207 
 6°3182  16°8901
 0258  17°0176 
 3569  18°8442 
 0596  19°5546 
 10°2537  20°2402 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 3 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 3 de julio. A la cabeza salió el número 8778 - Ramera.

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 1°8778 11°1136 
 1033   12°7239
 3°9324  13°1802 
 2333  14°8500 
 5290  15°0630 
 6°0432  16°8089
 4973  17°6184 
 2285  18°1751 
 5413  19°3936 
 10°6986  20°7067 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y sensibilidad. Puede invitarte a confiar en tus corazonadas y a proteger tu espacio personal.

Si el gato está tranquilo, sugiere armonía y autocuidado; si es agresivo, advierte de engaños o tensiones. El contexto y tus emociones determinan el matiz.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos, vergüenza o conflictos con tus valores.

También advierte sobre relaciones superficiales y te invita a reforzar límites, autocuidado y autenticidad.