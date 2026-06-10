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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9755 (La Música) y las letras son: U C P Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 10 de junio

 1°9755 11°8892 
 9594  12°1224
 3°5970  13°7603 
 8606  14°2007 
 4913  15°4759 
 6°0457  16°0999
 6793  17°6558 
 3310  18°9737 
 9440  19°8801 
 10°8206  20°1451 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 10 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 10 de junio. A la cabeza salió el número 5850 - El Pan.

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 1°5850 11°1837 
 0035   12°1182
 3°0842  13°8931 
 7438  14°2987 
 8764  15°7040 
 6°0988  16°0586
 9945  17°6949 
 9211  18°7974 
 1726  19°0481 
 10°7339  20°4956 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música suele reflejar armonía interior, creatividad e inspiración. Indica necesidad de expresar emociones y de conectar con tu sensibilidad.

Si la música es estridente o caótica, puede señalar estrés, confusión o mensajes internos ignorados. Invita a buscar equilibrio, poner límites y atender lo que sientes.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan suele simbolizar sustento, abundancia y bienestar; indica que tus necesidades básicas están cubiertas o se acerca una etapa de estabilidad.

Si el pan está fresco, sugiere prosperidad y vínculos nutritivos; si está duro o mohoso, advierte carencias, desgaste emocional o la necesidad de renovar hábitos.