La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 7296 (Marido) y las letras son: I G Y Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 10 de junio

1° 7296 11° 8921 2° 5612 12° 3684 3° 6385 13° 4408 4° 4494 14° 5469 5° 9141 15° 5167 6° 5905 16° 0387 7° 8072 17° 6550 8° 8987 18° 3449 9° 5186 19° 0378 10° 2051 20° 6757

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 10 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 10 de junio. A la cabeza salió el número 3493 - Enamorado.

1° 3493 11° 7320 2° 7054 12° 5672 3° 5798 13° 8553 4° 5032 14° 1762 5° 4998 15° 8388 6° 4684 16° 0213 7° 5296 17° 8747 8° 5428 18° 7039 9° 7676 19° 6624 10° 1963 20° 9206

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con el marido suele reflejar la relación de pareja: afecto, confianza y necesidad de seguridad. También alude al compromiso y a los proyectos compartidos.

Si hay conflicto o distancia en el sueño, puede señalar miedos o asuntos pendientes. En solteros, a veces simboliza deseo de estabilidad o de apoyo.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con estar enamorado suele reflejar deseo de afecto y conexión emocional, o una etapa de ilusión y apertura. También puede señalar mayor autoestima y ganas de compartir.

Si aparece un enamorado idealizado, puede indicar expectativas altas o necesidad de equilibrio. Este sueño invita a reconocer qué cualidades buscas o ya cultivas en ti.