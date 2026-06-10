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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 7296 (Marido) y las letras son: I G Y Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 10 de junio

 1°7296 11°8921 
 5612  12°3684
 3°6385  13°4408 
 4494  14°5469 
 9141  15°5167 
 6°5905  16°0387
 8072  17°6550 
 8987  18°3449 
 5186  19°0378 
 10°2051  20°6757 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 10 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 10 de junio. A la cabeza salió el número 3493 - Enamorado.

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 1°3493 11°7320 
 7054   12°5672
 3°5798  13°8553 
 5032  14°1762 
 4998  15°8388 
 6°4684  16°0213
 5296  17°8747 
 5428  18°7039 
 7676  19°6624 
 10°1963  20°9206 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con el marido suele reflejar la relación de pareja: afecto, confianza y necesidad de seguridad. También alude al compromiso y a los proyectos compartidos.

Si hay conflicto o distancia en el sueño, puede señalar miedos o asuntos pendientes. En solteros, a veces simboliza deseo de estabilidad o de apoyo.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con estar enamorado suele reflejar deseo de afecto y conexión emocional, o una etapa de ilusión y apertura. También puede señalar mayor autoestima y ganas de compartir.

Si aparece un enamorado idealizado, puede indicar expectativas altas o necesidad de equilibrio. Este sueño invita a reconocer qué cualidades buscas o ya cultivas en ti.