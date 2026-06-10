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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6231 (La Luz) y las letras son: B P W X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 10 de junio

 1°6231 11°9526 
 5167  12°4437
 3°1188  13°1348 
 7804  14°0850 
 0015  15°6311 
 6°3302  16°9718
 3709  17°5159 
 3786  18°1275 
 9985  19°7668 
 10°2981  20°0299 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 10 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 10 de junio. A la cabeza salió el número 5258 - Ahogado.

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 1°5258 11°2723 
 5433   12°2723
 3°3470  13°5302 
 2521  14°2212 
 4551  15°7520 
 6°1358  16°7520
 7244  17°1434 
 3431  18°6588 
 2325  19°3323 
 10°7338  20°9236 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz suele simbolizar claridad, guía y revelación. Indica que estás comprendiendo algo importante o encontrando salida a una duda.

También puede señalar esperanza, sanación y nuevos comienzos. Si La Luz es intensa y cálida, sugiere protección; si es tenue, invita a reflexionar con calma.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado suele reflejar que te sientes abrumado por problemas o emociones que te superan. Indica miedo a perder el control o a no poder salir a flote en una situación.

Ver a un Ahogado puede aludir a culpas, cierres de ciclo o una alerta para cuidar tu salud emocional. Si lo rescatas o sales del agua, apunta a resiliencia y a pedir ayuda a tiempo.