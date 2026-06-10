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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios establecidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 10 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6231 (La Luz) y las letras son: B P W X.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 10 de junio
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|9526
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|7804
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|3786
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|1275
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|9985
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|0299
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 10 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 10 de junio. A la cabeza salió el número 5258 - Ahogado.
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|5258
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|2723
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|5433
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|2723
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|3470
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|5302
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|2521
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|2212
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|4551
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|7520
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|1358
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|7244
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|9236
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con la luz?
Soñar con La Luz suele simbolizar claridad, guía y revelación. Indica que estás comprendiendo algo importante o encontrando salida a una duda.
También puede señalar esperanza, sanación y nuevos comienzos. Si La Luz es intensa y cálida, sugiere protección; si es tenue, invita a reflexionar con calma.
¿Qué significa soñar con ahogado?
Soñar con Ahogado suele reflejar que te sientes abrumado por problemas o emociones que te superan. Indica miedo a perder el control o a no poder salir a flote en una situación.
Ver a un Ahogado puede aludir a culpas, cierres de ciclo o una alerta para cuidar tu salud emocional. Si lo rescatas o sales del agua, apunta a resiliencia y a pedir ayuda a tiempo.