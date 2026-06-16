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La quiniela es el juego más optado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 16 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 1064 (Llanto) y las letras son: O C D P.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 16 de junio

 1°1064 11°4141 
 7448  12°1131
 3°0287  13°8395 
 0102  14°3129 
 9028  15°3725 
 6°2405  16°3685
 7158  17°5804 
 8392  18°8523 
 5580  19°8728 
 10°8578  20°6354 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 16 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 16 de junio. A la cabeza salió el número 8627 - El Peine.

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 1°8627 11°5030 
 9478   12°0754
 3°4096  13°4230 
 6858  14°6718 
 8226  15°7359 
 6°1259  16°4797
 8536  17°1869 
 3862  18°7037 
 8649  19°6000 
 10°2742  20°8302 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto indica liberación de emociones contenidas, estrés o tristeza no expresada. La mente busca desahogo y reconocer lo que duele.

Según el contexto, puede simbolizar sanación y necesidad de apoyo. Si lloras tú, habla de vulnerabilidad; si lloran otros, de empatía y cuidado en tus vínculos.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine suele aludir al deseo de poner orden y cuidar tu imagen, “desenredando” ideas o situaciones. Refleja atención a los detalles y cómo te perciben los demás.

Si El Peine aparece en buen estado, señala claridad y control; si está roto o enreda, sugiere tensiones o asuntos pendientes. También puede invitarte a simplificar y priorizar lo esencial.