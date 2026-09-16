La quiniela es el juego más preferido por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 15 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4714 (Borracho) y las letras son: J K W Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 15 de septiembre

1° 4714 11° 6849 2° 4625 12° 8064 3° 8280 13° 9570 4° 8812 14° 8154 5° 1125 15° 3726 6° 1852 16° 4246 7° 8675 17° 1090 8° 2702 18° 0938 9° 5546 19° 9109 10° 1423 20° 4804

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 15 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 15 de septiembre. A la cabeza salió el número 1298 - Lavandera.

1° 1298 11° 2310 2° 3975 12° 7854 3° 6472 13° 8469 4° 7867 14° 3705 5° 8015 15° 5657 6° 7202 16° 3126 7° 2234 17° 6914 8° 3223 18° 4749 9° 5994 19° 8750 10° 7096 20° 0803

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con Borracho suele reflejar pérdida de control, exceso o impulsividad; es una señal para moderarte y recuperar equilibrio emocional.

Si tú estás borracho en el sueño, apunta a evasión de problemas; si ves a otro, advierte de malas influencias y la necesidad de poner límites.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera (oficio) suele aludir a limpieza emocional y a la necesidad de aclarar asuntos pendientes. Verla lavar ropa sugiere liberar culpas y ordenar tu vida cotidiana.

Si la lavandera es el ave, el sueño apunta a ligereza, adaptación y buen augurio tras cambios. Su movimiento inquieto simboliza mensajes rápidos y atención a los pequeños detalles.