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La quiniela es el juego más preferido por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 15 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4714 (Borracho) y las letras son: J K W Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 15 de septiembre

 1°4714 11°6849 
 4625  12°8064
 3°8280  13°9570 
 8812  14°8154 
 1125  15°3726 
 6°1852  16°4246
 8675  17°1090 
 2702  18°0938 
 5546  19°9109 
 10°1423  20°4804 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 15 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 15 de septiembre. A la cabeza salió el número 1298 - Lavandera.

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 1°1298 11°2310 
 3975   12°7854
 3°6472  13°8469 
 7867  14°3705 
 8015  15°5657 
 6°7202  16°3126
 2234  17°6914 
 3223  18°4749 
 5994  19°8750 
 10°7096  20°0803 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con Borracho suele reflejar pérdida de control, exceso o impulsividad; es una señal para moderarte y recuperar equilibrio emocional.

Si tú estás borracho en el sueño, apunta a evasión de problemas; si ves a otro, advierte de malas influencias y la necesidad de poner límites.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera (oficio) suele aludir a limpieza emocional y a la necesidad de aclarar asuntos pendientes. Verla lavar ropa sugiere liberar culpas y ordenar tu vida cotidiana.

Si la lavandera es el ave, el sueño apunta a ligereza, adaptación y buen augurio tras cambios. Su movimiento inquieto simboliza mensajes rápidos y atención a los pequeños detalles.