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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8027 (El Peine) y las letras son: D V Y Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 8 de junio

 1°8027 11°8727 
 3465  12°3116
 3°0122  13°8583 
 9470  14°7638 
 1706  15°8328 
 6°3547  16°9867
 4628  17°2971 
 9065  18°4420 
 1498  19°3821 
 10°5931  20°4164 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 8 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 8 de junio. A la cabeza salió el número 1907 - Revolver.

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 1°1907 11°7974 
 3540   12°7707
 3°0951  13°9660 
 5540  14°3275 
 4228  15°0558 
 6°2119  16°7635
 0283  17°1066 
 2780  18°3946 
 1152  19°2254 
 10°2894  20°9119 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con un peine alude a orden, cuidado personal y claridad mental. Sugiere necesidad de mejorar la imagen o poner tus ideas en su sitio.

También apunta a desenredar problemas o emociones. Si el peine está roto o duele, advierte bloqueos para organizarte o comunicar lo que sientes.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele reflejar sensación de amenaza, control o defensa ante conflictos y señala tensiones internas o miedo a perder el poder.

También puede aludir a decisiones drásticas y a la necesidad de canalizar la energía con responsabilidad, buscando diálogo y límites claros antes de actuar.