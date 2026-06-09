La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8027 (El Peine) y las letras son: D V Y Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 8 de junio

1° 8027 11° 8727 2° 3465 12° 3116 3° 0122 13° 8583 4° 9470 14° 7638 5° 1706 15° 8328 6° 3547 16° 9867 7° 4628 17° 2971 8° 9065 18° 4420 9° 1498 19° 3821 10° 5931 20° 4164

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 8 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 8 de junio. A la cabeza salió el número 1907 - Revolver.

1° 1907 11° 7974 2° 3540 12° 7707 3° 0951 13° 9660 4° 5540 14° 3275 5° 4228 15° 0558 6° 2119 16° 7635 7° 0283 17° 1066 8° 2780 18° 3946 9° 1152 19° 2254 10° 2894 20° 9119

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con un peine alude a orden, cuidado personal y claridad mental. Sugiere necesidad de mejorar la imagen o poner tus ideas en su sitio.

También apunta a desenredar problemas o emociones. Si el peine está roto o duele, advierte bloqueos para organizarte o comunicar lo que sientes.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver suele reflejar sensación de amenaza, control o defensa ante conflictos y señala tensiones internas o miedo a perder el poder.

También puede aludir a decisiones drásticas y a la necesidad de canalizar la energía con responsabilidad, buscando diálogo y límites claros antes de actuar.